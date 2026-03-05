¡Prepárese! Aumenta la gasolina en Panamá este viernes 6 de marzo

Este viernes 6 de marzo, la gasolina de 95 y la de 91 octanos subirán 4 y 3 centavos por litro, respectivamente, mientras que el litro de diésel aumentará 7 centavos, según los últimos precios del combustible, según la Secretaría Nacional de Energía.

Los precios mostrados en la tabla se mantendrán vigentes hasta el 19 de marzo de 2026.

Le podría interesar: No habrán subsidios al combustible pese a tensiones en Medio Oriente

gasolina Precios del combustible en Panamá.

Precios de la gasolina ante el conflicto en Medio Oriente

Aunque el conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo, el impacto aún es limitado, ya que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos. Además, señaló que antes de esta situación ya se observaba una tendencia al alza en los precios internacionales de los combustibles, asociada a dinámicas propias del mercado y no directamente vinculada con Irán.

Por ello, cualquier efecto atribuible al conflicto se reflejaría con mayor claridad en los próximos ciclos de ajuste.