Panamá Oeste Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 09:35

MOP: túnel bajo el Canal de Panamá costará $3,000 millones adicionales

El ministro del MOP, José Luis Andrade, reveló que el túnel bajo el Canal costará $3,000 millones más y anunció ampliaciones viales en Panamá Oeste.

Ministro del MOP se refiere al túnel bajo el Canal

Ministro del MOP se refiere al túnel bajo el Canal

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, informó que la decisión de construir un túnel bajo el Canal de Panamá representará un costo adicional de $3,000 millones frente al proyecto original del Cuarto Puente sobre el Canal.

Andrade señaló que con una inversión adicional de $100 millones se pudo haber mantenido la propuesta original. “El Metro va a terminar al mismo tiempo que el puente, ¿qué necesidad había de hacer ese túnel?”, cuestionó.

Ministro del MOP revela proyectos de ampliación vial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957783844658020439&partner=&hide_thread=false

El titular del MOP anunció además un plan de ampliación de las principales vías de acceso a la capital. Entre las obras destacan:

  • Ampliación de la vía Centenario: de cuatro a seis carriles.
  • Ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera: de seis a ocho carriles.
  • Rehabilitación del puente de Bique y el puente de La Chorrera.
  • Mejoras en el área del estadio Rod Carew, considerado un “embudo” vial.

Estas obras estarán respaldadas por un contrato con 15 años de mantenimiento y se ejecutarán bajo el modelo de asociaciones público-privadas (APP), lo que permitirá contar con su propio financiamiento.

Otras inversiones viales en curso

Andrade destacó que en la actual administración se avanza en la construcción y rehabilitación de carreteras estratégicas como:

  • Carretera Panamericana del Este, desde Las Garzas hasta Yaviza.
  • Tramo Campana–Santiago, recientemente licitado.
  • Mejoras en la carretera Panamericana hasta Natá, con una rehabilitación inicial de $15 millones.

“El proyecto de ampliación de la Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera tomará tres años y asegurará el mantenimiento por 15 años”, recalcó Andrade. “El proyecto de ampliación de la Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera tomará tres años y asegurará el mantenimiento por 15 años”, recalcó Andrade.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957780295811293222&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

MOP anuncia cierres parciales en Tocumen por instalación de válvulas de agua

MOP recibe a la Embajada de Perú y discute intereses en proyectos de infraestructura

MOP avanza en la rehabilitación vial de Chapala y otras comunidades de Arraiján

Recomendadas

Más Noticias