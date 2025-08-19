MOP: túnel bajo el Canal de Panamá costará $3,000 millones adicionales

El ministro de Obras Públicas ( MOP ), José Luis Andrade, informó que la decisión de construir un túnel bajo el Canal de Panamá representará un costo adicional de $3,000 millones frente al proyecto original del Cuarto Puente sobre el Canal.

Andrade señaló que con una inversión adicional de $100 millones se pudo haber mantenido la propuesta original. “El Metro va a terminar al mismo tiempo que el puente, ¿qué necesidad había de hacer ese túnel?”, cuestionó.

Ministro del MOP revela proyectos de ampliación vial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957783844658020439&partner=&hide_thread=false La decisión de construir el túnel bajo el Canal de Panamá costará 3,000 millones de dólares adicionales, explicó el ministro del @MOPPma, José Luis Andrade, quien consideró que con $100 millones extras se hubiese mantenido el proyecto original con el Cuarto Puente. "El Metro va a… pic.twitter.com/TcbowNUcqP — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2025

El titular del MOP anunció además un plan de ampliación de las principales vías de acceso a la capital. Entre las obras destacan:

Ampliación de la vía Centenario: de cuatro a seis carriles.

Ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera: de seis a ocho carriles.

Rehabilitación del puente de Bique y el puente de La Chorrera.

Mejoras en el área del estadio Rod Carew, considerado un “embudo” vial.

Estas obras estarán respaldadas por un contrato con 15 años de mantenimiento y se ejecutarán bajo el modelo de asociaciones público-privadas (APP), lo que permitirá contar con su propio financiamiento.

Otras inversiones viales en curso

Andrade destacó que en la actual administración se avanza en la construcción y rehabilitación de carreteras estratégicas como:

Carretera Panamericana del Este, desde Las Garzas hasta Yaviza.

Tramo Campana–Santiago, recientemente licitado.

Mejoras en la carretera Panamericana hasta Natá, con una rehabilitación inicial de $15 millones.

“El proyecto de ampliación de la Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera tomará tres años y asegurará el mantenimiento por 15 años”, recalcó Andrade. “El proyecto de ampliación de la Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera tomará tres años y asegurará el mantenimiento por 15 años”, recalcó Andrade.