¡Pendientes! Cambio en el precio del Combustible será esta semana ¿Bajará o subirá la gasolina?

La Secretaría Nacional de Energía reafirma su compromiso de ofrecer precios del combustible justos que se ajusten a la realidad global

Los precios del combustible en Panamá sufrirán una nueva actualización esta semana, mientras los conductores permanecen atentos a los anuncios de la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

Desde el pasado viernes 8 de agosto de 2025, se aplicó una reducción en el precio máximo de venta de los combustibles, con una vigencia hasta el próximo jueves 21 de agosto.

Precio actual del combustible en Panamá

  • Gasolina de 95 octanos, $3.46 por galón.
  • Gasolina de 91 octanos, $3.27 por galón.
  • Diésel, $3.19 por galón.

Las autoridades destacan que los ajustes responden a las variaciones del mercado internacional y reiteran su compromiso de explorar alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los conductores deberán estar atentos a la próxima actualización, que definirá si continúan las bajas o si habrá un ajuste al alza en los precios.

