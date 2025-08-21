Selección de Panamá intensifica planificación rumbo a la fase final de las Eliminatorias de Concacaf.

A pocas semanas del inicio de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf, el cuerpo técnico de la Selección de Panamá continúa trabajando a fondo en la planificación y logística de cara a los partidos claves que se disputarán en septiembre.

Este jueves 21 de agosto, el director técnico Thomas Christiansen encabezó una reunión en la sede de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), en la que participaron representantes de todas las áreas del equipo. Durante el encuentro, el estratega reiteró la importancia de los próximos compromisos del Grupo A de la Ronda Final, afirmando:

“En estos meses nos jugamos todo”, expresó Christiansen.

Al encuentro asistieron miembros del cuerpo médico, fisioterapeutas, nutricionista, departamento de prensa, chef, analistas de vídeo, departamento de selecciones nacionales, preparadores físicos, asistentes técnicos y equipo de utilería, todos alineados con los objetivos trazados para esta etapa definitiva.

Christiansen también compartió detalles de su reciente viaje a San Diego, California, donde se reunió con el capitán Aníbal Godoy para abordar aspectos deportivos y extradeportivos en torno a las eliminatorias. Además, sostuvo reuniones virtuales con los demás capitanes para adelantar los temas de la próxima concentración.

En compañía del gerente de Selecciones Nacionales, Pedro Núñez, el técnico también visitó Paramaribo, capital de Surinam, para conocer las condiciones logísticas del primer duelo eliminatorio.

Panamá enfrentará a Surinam el jueves 4 de septiembre como visitante, y a Guatemala el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.