Prepárese: IMA anuncia cambios de horario en Agrotienda de Pan de Azúcar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, a partir del martes 26 de agosto de 2025, la tienda del pueblo ubicada en Silos Pan de Azúcar, San Miguelito, atenderá al público en un nuevo horario: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes.
Agroferias del IMA – jueves 21 de agosto
El IMA también anunció las agroferias que se realizarán este jueves 21 de agosto en diferentes provincias del país:
Veraguas
- Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
- Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Carlos Santana, distrito de Santiago.
Darién
- Centro de Salud Materno Infantil de Metetí, distrito de Pinogana.
Panamá
- Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.
Chiriquí
- Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú.
- Cancha Comunal de Cuesta Piedra, distrito de Tierras Altas.
Panamá Oeste
- Casa Local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.
Los Santos
- Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.
Panamá Este
- Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.
Coclé
- Casa Comunal Los Rincones, corregimiento de El Hato, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Terrenos frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.
El IMA recuerda a la ciudadanía respetar los horarios y ubicaciones para aprovechar la oferta de productos agrícolas a precios accesibles.