San Miguelito Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 08:55

Prepárese: IMA anuncia cambios de horario en Agrotienda de Pan de Azúcar

El IMA informa nuevo horario de atención en la tienda de Silos Pan de Azúcar y detalla las agroferias que se realizarán el jueves 21 de agosto.

IMA anuncia cambios de horario en Agrotienda

IMA anuncia cambios de horario en Agrotienda

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, a partir del martes 26 de agosto de 2025, la tienda del pueblo ubicada en Silos Pan de Azúcar, San Miguelito, atenderá al público en un nuevo horario: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes.

Agroferias del IMA – jueves 21 de agosto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1958520053495631992&partner=&hide_thread=false

El IMA también anunció las agroferias que se realizarán este jueves 21 de agosto en diferentes provincias del país:

Veraguas

  • Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
  • Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Carlos Santana, distrito de Santiago.

Darién

  • Centro de Salud Materno Infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

Panamá

  • Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú.
  • Cancha Comunal de Cuesta Piedra, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste

  • Casa Local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

Los Santos

  • Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

  • Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.

Coclé

  • Casa Comunal Los Rincones, corregimiento de El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Terrenos frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.

El IMA recuerda a la ciudadanía respetar los horarios y ubicaciones para aprovechar la oferta de productos agrícolas a precios accesibles.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA este miércoles 20 y jueves 21 de agosto

IMA anuncia agroferias del miércoles y jueves de esta semana: conozca los lugares

Más de 2,000 personas se beneficiaron con la Merca Feria

Recomendadas

Más Noticias