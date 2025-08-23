Panamá Nacionales -  23 de agosto de 2025 - 16:08

Calendario de Agroferias para el lunes 25 y martes 26 de agosto

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el lunes 25 y martes 26 de agosto a nivel nacional.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 25 y martes 26 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del lunes 25 y martes 26 de agosto

Lunes 25 de agosto

Panamá Oeste

  • Casa local de Trinidad de Las Minas, corregimiento de Cacao, distrito de Capira.

Los Santos

  • Parque de Pocrí, distrito de Pocrí.

Martes 26 de agosto

Veraguas

  • Cancha techada de Santa Fe, corregimiento de Santa Fe cabecera.

Los Santos

  • Plaza Praga de Las Tablas, distrito de Las Tablas.

Coclé

  • Junta de desarrollo de El Coco, distrito de Penonomé.

Herrera

  • Casa comunal de Entradero del Castillo, distrito de Ocú.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

Panamá

  • Comunidad de Génesis, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.

Coclé

  • Parque frente al puesto de salud, corregimiento de Capellanía, distrito de Natá.
