Calendario de Agroferias para el lunes 25 y martes 26 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 25 y martes 26 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Casa local de Trinidad de Las Minas, corregimiento de Cacao, distrito de Capira.
Los Santos
- Parque de Pocrí, distrito de Pocrí.
Martes 26 de agosto
Veraguas
- Cancha techada de Santa Fe, corregimiento de Santa Fe cabecera.
Los Santos
- Plaza Praga de Las Tablas, distrito de Las Tablas.
Coclé
- Junta de desarrollo de El Coco, distrito de Penonomé.
Herrera
- Casa comunal de Entradero del Castillo, distrito de Ocú.
Chiriquí
- Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú.
Panamá Oeste
- Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.
Panamá
- Comunidad de Génesis, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
Coclé
- Parque frente al puesto de salud, corregimiento de Capellanía, distrito de Natá.