MIDES confirma fechas de pago en septiembre a beneficiarios de 120 a los 65 y otros programas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó las fechas de la próxima jornada de pagos de sus programas de transferencias monetarias condicionadas, que buscan apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.
Entre los programas incluidos destacan:
- 120 a los 65
- Red de Oportunidades
- Ángel Guardián
- Bono alimenticio del Senapan
Fechas de pago confirmadas por el MIDES en septiembre 2025
Septiembre 2025
- Pago con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre
- Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre
El MIDES recordó que estos desembolsos benefician a los principales programas sociales del país, con el objetivo de garantizar apoyo económico y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.