Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 08:39

MIDES confirma fechas de pago en septiembre a beneficiarios de 120 a los 65 y otros programas

El MIDES anunció el calendario de pagos 2025 para 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y bono alimenticio del Senapan.

MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó las fechas de la próxima jornada de pagos de sus programas de transferencias monetarias condicionadas, que buscan apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.

Entre los programas incluidos destacan:

  • 120 a los 65
  • Red de Oportunidades
  • Ángel Guardián
  • Bono alimenticio del Senapan

Fechas de pago confirmadas por el MIDES en septiembre 2025

image.png
Adulto mayor firmando para recibir el pago del programa 120 a los 65

Septiembre 2025

  • Pago con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre
  • Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre

El MIDES recordó que estos desembolsos benefician a los principales programas sociales del país, con el objetivo de garantizar apoyo económico y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

