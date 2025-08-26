Premios Juventud 2025: Lanzan a la venta los boletos para asistir al evento que se realizará en Panamá

Este martes 26 de agosto se anunciaron los precios de los boletos para asistir a los Premios Juventud 2025 , que se celebrarán por primera vez en Panamá el jueves 25 de septiembre, en el Panama Convention Center.

Para adquirir tus entradas, puedes ingresar a las páginas ticketpluspty.com y panatickets.com .

Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa

Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).

Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).

Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).

Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).

¡Por primera vez en Panamá llega el evento más esperado del año! Una noche que reunirá a tus artistas favoritos en un show inolvidable. Asegura tus boletos en preventa en ticketpluspty.com y panatickets.com. Recuerda votar por tus artistas favoritos en premiosjuventud.com. Tienes hasta el 1ro de septiembre.

¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?

Paso a paso para votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025:

Elige una categoría:

Puedes seleccionar entre Categoría Musical, Categoría TV/Streaming o Categoría Digital/Social en el siguiente portal web: https://www.premiosjuventud.com/vota

Selecciona tu favorito:

Marca la categoría en la que deseas votar y haz clic en el botón azul que dice "Votar".

Ingresa tus datos:

Completa los campos con tu nombre, correo electrónico y país.

Envía tu voto:

Da clic en el botón "Enviar" para confirmar tu participación.