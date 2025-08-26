Premios Juventud 2025: Lanzan a la venta los boletos para asistir al evento que se realizará en Panamá

Este martes 26 de agosto se anunciaron los precios de los boletos para asistir a los Premios Juventud 2025, que se celebrarán por primera vez en Panamá el jueves 25 de septiembre, en el Panama Convention Center.
Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa
- Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).
- Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).
- Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).
- Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).
¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?
Paso a paso para votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025:
-
Elige una categoría:
Puedes seleccionar entre Categoría Musical, Categoría TV/Streaming o Categoría Digital/Social en el siguiente portal web: https://www.premiosjuventud.com/vota
-
Selecciona tu favorito:
Marca la categoría en la que deseas votar y haz clic en el botón azul que dice "Votar".
-
Ingresa tus datos:
Completa los campos con tu nombre, correo electrónico y país.
-
Envía tu voto:
Da clic en el botón "Enviar" para confirmar tu participación.