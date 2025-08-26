| Telemetro
Premios Juventud 2025: Lanzan a la venta los boletos para asistir al evento que se realizará en Panamá

Los Premios Juventud 2025 se celebrarán por primera vez en Panamá el jueves 25 de septiembre, en el Panama Convention Center.

Este martes 26 de agosto se anunciaron los precios de los boletos para asistir a los Premios Juventud 2025, que se celebrarán por primera vez en Panamá el jueves 25 de septiembre, en el Panama Convention Center.

Premios Juventud 2025: Costo de los boletos en preventa

  • Gradería central principal 1: $505.15 ($400.00 Boleto + $57.15 CxS + $20.00 SPAC + $28.00 ITBMS).
  • Gradería centra principal 2: $412.30 ($328.00 Boleto + $44.94 CxS + $16.40 SPAC + $22.96 ITBMS).
  • Zona juventud (de pie): $204.05 ($165.00 Boleto + $19.25 CxS + $8.25 SPAC + $11.55 ITBMS).
  • Gradería central superior: $104.75 ($85.00 Boleto + $9.55 CxS + $4.25 SPAC + $5.95 ITBMS).
¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?

Paso a paso para votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025:

  • Elige una categoría:

Puedes seleccionar entre Categoría Musical, Categoría TV/Streaming o Categoría Digital/Social en el siguiente portal web: https://www.premiosjuventud.com/vota

  • Selecciona tu favorito:

Marca la categoría en la que deseas votar y haz clic en el botón azul que dice "Votar".

  • Ingresa tus datos:

Completa los campos con tu nombre, correo electrónico y país.

  • Envía tu voto:

Da clic en el botón "Enviar" para confirmar tu participación.

Premios Juventud 2025: Panamá abre sus puertas al mundo

Cantantes panameños Sech y Boza entre los nominados a los Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025: ¡Orgullo total! Boza y Sech son nominados

