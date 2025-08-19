Premios Juventud 2025: ¡Orgullo total! Boza y Sech son nominados

Entre los 232 nominados a los Premios Juventud 2025 destacan los panameños Boza y Sech, representantes del género urbano. Ambos competirán en la categoría Mejor Álbum Urbano: Boza con su disco San Blas y Sech con Tranki, todo pasa.
El intérprete de San Blas también fue reconocido en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano gracias a su colaboración con Elena Rose en el tema Orión, que ha tenido gran aceptación en plataformas digitales.
Las votaciones de Premios Juventud 2025 son hasta el 1 de septiembre
El público ya puede votar por sus artistas favoritos a través del sitio web premiosjuventud.com/vota. Las votaciones estarán disponibles hasta el 1 de septiembre.
Por primera vez, la ceremonia de los Premios Juventud 2025 se celebrará en la ciudad de Panamá, el próximo 25 de septiembre, donde se darán a conocer los ganadores en una gala que promete reunir a grandes estrellas de la música latina.