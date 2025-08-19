| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  19 de agosto de 2025 - 11:15

Premios Juventud 2025: ¡Orgullo total! Boza y Sech son nominados

Los cantantes panameños Boza y Sech fueron nominados a los Premios Juventud 2025. La gala se celebrará el 25 de septiembre en la ciudad de Panamá.

Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025, Boza y Sech son nominados.

@sechmusic @bozamusic
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

Entre los 232 nominados a los Premios Juventud 2025 destacan los panameños Boza y Sech, representantes del género urbano. Ambos competirán en la categoría Mejor Álbum Urbano: Boza con su disco San Blas y Sech con Tranki, todo pasa.

El intérprete de San Blas también fue reconocido en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano gracias a su colaboración con Elena Rose en el tema Orión, que ha tenido gran aceptación en plataformas digitales.

Las votaciones de Premios Juventud 2025 son hasta el 1 de septiembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957838590857343052&partner=&hide_thread=false

El público ya puede votar por sus artistas favoritos a través del sitio web premiosjuventud.com/vota. Las votaciones estarán disponibles hasta el 1 de septiembre.

Por primera vez, la ceremonia de los Premios Juventud 2025 se celebrará en la ciudad de Panamá, el próximo 25 de septiembre, donde se darán a conocer los ganadores en una gala que promete reunir a grandes estrellas de la música latina.

En esta nota:
Seguir leyendo

Premios Juventud 2025: cómo votar por los artistas nominados en esta edición

Premios Juventud 2025: así quedó la lista de artistas nominados este año

Premios Juventud 2025: fecha, hora y dónde ver a los nominados

Recomendadas

Más Noticias