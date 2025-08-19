Premios Juventud 2025: cómo votar por los artistas nominados en esta edición

Las votaciones para elegir a tus artistas favoritos en los Premios Juventud 2025 ya están disponibles. La gala se celebrará en Panamá, el próximo jueves 25 de septiembre. Los nominados ya fueron anunciados, y así es como puedes emitir tu voto.

Todos los artistas nominados los puedes conocer en esta nota: Premios Juventud 2025: así quedó la lista de artistas nominados este año

¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?

Paso a paso para votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025:

Elige una categoría:

Puedes seleccionar entre Categoría Musical, Categoría TV/Streaming o Categoría Digital/Social en el siguiente portal web: https://www.premiosjuventud.com/vota

Selecciona tu favorito:

Marca la categoría en la que deseas votar y haz clic en el botón azul que dice "Votar".

Ingresa tus datos:

Completa los campos con tu nombre, correo electrónico y país.

Envía tu voto:

Da clic en el botón "Enviar" para confirmar tu participación.