Premios Juventud 2025 Premios Juventud -  19 de agosto de 2025 - 10:39

Premios Juventud 2025: cómo votar por los artistas nominados en esta edición

¡Ya fueron anunciados todos los artistas nominados a los Premios Juventud 2025! Conoce cómo votar por tu artista favorito en esta nota.

Por Ana Canto

Las votaciones para elegir a tus artistas favoritos en los Premios Juventud 2025 ya están disponibles. La gala se celebrará en Panamá, el próximo jueves 25 de septiembre. Los nominados ya fueron anunciados, y así es como puedes emitir tu voto.

¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?

Paso a paso para votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025:

  • Elige una categoría:

Puedes seleccionar entre Categoría Musical, Categoría TV/Streaming o Categoría Digital/Social en el siguiente portal web: https://www.premiosjuventud.com/vota

  • Selecciona tu favorito:

Marca la categoría en la que deseas votar y haz clic en el botón azul que dice "Votar".

  • Ingresa tus datos:

Completa los campos con tu nombre, correo electrónico y país.

  • Envía tu voto:

Da clic en el botón "Enviar" para confirmar tu participación.

