Premios Juventud 2025: cómo votar por los artistas nominados en esta edición

Las votaciones para elegir a tus artistas favoritos en los Premios Juventud 2025 ya están disponibles. La gala se celebrará en Panamá, el próximo jueves 25 de septiembre. Los nominados ya fueron anunciados, y así es como puedes emitir tu voto.
¿Cómo votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025?
Paso a paso para votar por tu artista favorito en los Premios Juventud 2025:
-
Elige una categoría:
Puedes seleccionar entre Categoría Musical, Categoría TV/Streaming o Categoría Digital/Social en el siguiente portal web: https://www.premiosjuventud.com/vota
-
Selecciona tu favorito:
Marca la categoría en la que deseas votar y haz clic en el botón azul que dice "Votar".
-
Ingresa tus datos:
Completa los campos con tu nombre, correo electrónico y país.
-
Envía tu voto:
Da clic en el botón "Enviar" para confirmar tu participación.