Naturgy reduce riesgos y cortes con una podadora telescópica de última generación, que no afecta al medio ambiente

Naturgy ha implementado una podadora telescópica de última generación dentro de su Proyecto de mecanización de poda en Panamá.

Naturgy ha implementado una podadora telescópica de última generación dentro de su Proyecto de mecanización de poda en Panamá. Esta tecnología permite realizar trabajos preventivos de mantenimiento en la vegetación cercana a las líneas eléctricas a alturas superiores a los 20 metros, incluso en terrenos difíciles de acceder.

La empresa afirma que esta innovación reducirá de manera significativa los cortes de electricidad provocados por las ramas, además de optimizar los tiempos de trabajo y reforzar las condiciones de seguridad. De esta manera se pueden reducir las interrupciones y proteger el medio ambiente con podas controladas.

