CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Jubilados y pensionados, esperan recibir el segundo pago del bono permanente antes de finalizar el mes de agosto, tal como lo establece la Ley.

Noemí Ruíz
La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondientes a la primera y segunda quincena de septiembre de 2025. Los beneficiarios esperan recibir el segundo pago del bono permanente antes de finalizar el mes de agosto, tal como lo establece la Ley.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Según el calendario oficial, el pago del mes se realizará de la siguiente manera:

Pagos por ACH

  • viernes 5 de septiembre
  • viernes 19 de septiembre

Pagos por Cheque

  • viernes 5 de septiembre
  • lunes 22 de septiembre

Los beneficiarios que cobran por cheque deberán retirar sus pagos en los centros habilitados por la CSS. Para más detalles sobre el calendario de pagos de 2025, los interesados pueden consultar la página web oficial de la entidad.

