Magistrado Luis Guerra responde sobre aumento salarial de 14 mil dólares en el TE

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, salió al paso de los cuestionamientos por el reciente incremento salarial a 14 mil dólares para los magistrados de la institución.

Guerra aclaró que el ajuste pasó por los procedimientos legales correspondientes y fue revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

“Nosotros, a través de nuestra dirección de finanzas, se mandaron las corridas, se mandaron las partidas de dónde iba a ser tomado el dinero, se mandó absolutamente todo al Ministerio de Economía y Finanzas, ellos aprobaron absolutamente todo ... no fue un madrugonazo como lo han querido hacer ver”.

Magistrado se refiere al control de la Contraloría

El magistrado también abordó las críticas relacionadas con la falta de control previo por parte de la Contraloría:

“No es tan cierto que hemos estado nueve años sin control … no es que el Tribunal Electoral anda como llanero solitario que no tiene quién le ponga rienda, muy lejos de esa situación. Independientemente de que no existiera el control previo, que no es una responsabilidad del Tribunal Electoral porque estaba el Contralor del 17, el Contralor del 19 y ahora él, ha hecho lo correcto al mandar su control previo, pero la ley establece que para los tiempos electorales el control previo se suspende”.

Respuesta sobre la percepción de un aumento “unilateral”

Guerra insistió en que los magistrados no se aumentaron el salario arbitrariamente:

“No es cierto en la forma que se presenta que los magistrados del Tribunal Electoral nos aumentamos porque quisimos aumentarnos, o que amanecimos soñando que nos íbamos a aumentar”.

El magistrado enfatizó que todos los pasos se realizaron conforme a la ley, con transparencia y revisiones oficiales, en medio de la auditoría anunciada por la Contraloría.