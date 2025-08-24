Panamá Nacionales -  24 de agosto de 2025 - 18:20

Panamá celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales con reforestación y patrullaje

Panamá conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales con jornadas de reforestación y patrullaje en sus 18 parques protegidos.

Por Noemí Ruíz

Este domingo 24 de agosto, Panamá se sumó a la celebración del Día Internacional de los Parques Nacionales, con actividades de reforestación y patrullaje en distintos parques a nivel nacional, lideradas por personal de MiAmbiente y voluntarios comprometidos con la conservación.

El país cuenta actualmente con 18 parques nacionales, que abarcan cerca de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la protección ambiental. Los más recientes son el Parque Nacional San Lorenzo, en Colón, y el Parque Nacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro.

Entre los parques con mayor superficie destacan Darién, Coiba y el Parque Internacional La Amistad, reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Por su parte, Portobelo y San Lorenzo cuentan con la distinción de Sitios de Patrimonio Cultural, reflejando la riqueza natural y cultural de Panamá.

Estas jornadas buscan fortalecer la conciencia ambiental, proteger la biodiversidad y promover la participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales del país.

