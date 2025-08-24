Panamá celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales con reforestación y patrullaje

Este domingo 24 de agosto, Panamá se sumó a la celebración del Día Internacional de los Parques Nacionales, con actividades de reforestación y patrullaje en distintos parques a nivel nacional, lideradas por personal de MiAmbiente y voluntarios comprometidos con la conservación.

Contenido relacionado: Fuga de monóxido de carbono en supermercado de la 12 de Octubre deja 20 personas afectadas

El país cuenta actualmente con 18 parques nacionales, que abarcan cerca de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la protección ambiental. Los más recientes son el Parque Nacional San Lorenzo, en Colón, y el Parque Nacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro.

Panamá celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959745908603580893&partner=&hide_thread=false Panamá se unió este domingo 24 de agosto a la celebración del Día Internacional de los Parques Nacionales, con jornadas de reforestación y de patrullaje en diferentes parques a nivel nacional por parte de personal de @MiAmbientePma y voluntarios.



Panamá cuenta con 18 parques… pic.twitter.com/AfG6q2sKxP — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2025

Entre los parques con mayor superficie destacan Darién, Coiba y el Parque Internacional La Amistad, reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Por su parte, Portobelo y San Lorenzo cuentan con la distinción de Sitios de Patrimonio Cultural, reflejando la riqueza natural y cultural de Panamá.

Estas jornadas buscan fortalecer la conciencia ambiental, proteger la biodiversidad y promover la participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales del país.