Panamá celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales con reforestación y patrullaje

Este domingo 24 de agosto, Panamá se sumó a la celebración del Día Internacional de los Parques Nacionales, con actividades de reforestación y patrullaje en distintos parques a nivel nacional, lideradas por personal de MiAmbiente y voluntarios comprometidos con la conservación.
El país cuenta actualmente con 18 parques nacionales, que abarcan cerca de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la protección ambiental. Los más recientes son el Parque Nacional San Lorenzo, en Colón, y el Parque Nacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro.
Panamá celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales
Entre los parques con mayor superficie destacan Darién, Coiba y el Parque Internacional La Amistad, reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Por su parte, Portobelo y San Lorenzo cuentan con la distinción de Sitios de Patrimonio Cultural, reflejando la riqueza natural y cultural de Panamá.
Estas jornadas buscan fortalecer la conciencia ambiental, proteger la biodiversidad y promover la participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales del país.