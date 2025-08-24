MiAmbiente recupera en La Chorrera a mono cariblanco mantenido en cautiverio

Un mono cariblanco (Cebus capucinus) fue recuperado por personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en una residencia del corregimiento de Herrera, en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.
Reporte ciudadano alertó a MiAmbiente
La acción se realizó tras un reporte ciudadano, que alertó sobre la presencia del animal en cautiverio.
El primate fue trasladado a la clínica veterinaria de MiAmbiente, donde recibe atención médica y será sometido a un proceso de rehabilitación antes de su posible reinserción a su hábitat natural.