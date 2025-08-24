MiAmbiente recupera en La Chorrera a mono cariblanco mantenido en cautiverio

Un mono cariblanco (Cebus capucinus) fue recuperado por personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) en una residencia del corregimiento de Herrera, en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Reporte ciudadano alertó a MiAmbiente

La acción se realizó tras un reporte ciudadano, que alertó sobre la presencia del animal en cautiverio.

El primate fue trasladado a la clínica veterinaria de MiAmbiente, donde recibe atención médica y será sometido a un proceso de rehabilitación antes de su posible reinserción a su hábitat natural.