Guardaparques de MiAmbiente refuerzan protección y mejoran sendero en Reserva Forestal

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó que guardaparques realizaron una jornada de patrullaje en la Reserva Forestal El Montoso, ubicada en la provincia de Herrera, con el fin de reforzar la vigilancia y conservación del área protegida.

MiAmbiente mejora sendero en la Reserva Forestal El Montoso

Además, se iniciaron las labores de mejora en el mirador del sendero César Best, uno de los puntos de mayor atractivo para visitantes por su riqueza natural y paisajística. Estas acciones forman parte de las estrategias de manejo y protección de las áreas protegidas, así como del impulso al ecoturismo responsable en la región.