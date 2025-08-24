IMHPA alerta lluvias y mar de fondo por onda tropical 25 en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) mantiene un monitoreo constante en todo el territorio nacional debido al paso de la onda tropical 25, que continúa provocando lluvias acompañadas de tormentas en diversas regiones del país.

IMHPA mantiene vigilancia en todo Panamá

Asimismo, el IMHPA emitió una advertencia por mar de fondo en el Pacífico panameño, recomendando precaución a pescadores, bañistas y embarcaciones pequeñas.

Las autoridades instan a la población a seguir las actualizaciones del instituto y a tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones y condiciones marítimas adversas.