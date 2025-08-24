SINAPROC rescata a adulto mayor desaparecido Chiriquí

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) localizaron y rescataron a un hombre de 82 años en el sector de Cochea, tras haber sido reportado como desaparecido en Alto Boquete, provincia de Chiriquí.
SINAPROC reiteró el llamado a mantener medidas de precaución
El adulto mayor presentaba ampollas en los pies y picaduras de insectos, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de precaución y reportar de inmediato cualquier situación de extravío para facilitar las labores de búsqueda y rescate.