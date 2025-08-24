Boquete Nacionales -  24 de agosto de 2025 - 16:45

SINAPROC rescata a adulto mayor desaparecido Chiriquí

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) localizaron y rescataron a un hombre de 82 años en el sector de Cochea, tras haber sido reportado como desaparecido en Alto Boquete, provincia de Chiriquí.

El adulto mayor presentaba ampollas en los pies y picaduras de insectos, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de precaución y reportar de inmediato cualquier situación de extravío para facilitar las labores de búsqueda y rescate.

