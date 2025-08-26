Lluvias en Panamá complican el tráfico: árbol caído en Corredor Norte e inundaciones en Howard

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) informó este martes sobre la caída de un árbol en el Corredor Norte, específicamente en la salida hacia la vía Martín Sosa, lo que mantiene afectada la circulación vehicular en el sector producto de las fuertes lluvias registradas en la tarde de este martes 26 de agosto.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Lluvias provocan caída de árbol e inundaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960405014729355447&partner=&hide_thread=false .@ENACorredoresPA reporta un árbol caído en el Corredor Norte, en la salida hacia la vía Martín Sosa. pic.twitter.com/bfPOzPZid5 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2025

Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió que la vía Interamericana se encuentra inundada a la altura de Howard, en ambas direcciones, a raíz de las fuertes lluvias registradas en la capital.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución, ante las condiciones adversas en varios puntos de la ciudad.