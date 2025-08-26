Clima en Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 13:53

Lluvias en Panamá complican el tráfico: árbol caído en Corredor Norte e inundaciones en Howard

ENA y SINAPROC reportan un árbol caído en el Corredor Norte y la Vía Interamericana inundada en Howard, producto de las fuertes lluvias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) informó este martes sobre la caída de un árbol en el Corredor Norte, específicamente en la salida hacia la vía Martín Sosa, lo que mantiene afectada la circulación vehicular en el sector producto de las fuertes lluvias registradas en la tarde de este martes 26 de agosto.

Lluvias provocan caída de árbol e inundaciones

Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió que la vía Interamericana se encuentra inundada a la altura de Howard, en ambas direcciones, a raíz de las fuertes lluvias registradas en la capital.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución, ante las condiciones adversas en varios puntos de la ciudad.

