Lotería Fiscal 2025 arranca con su primer sorteo este jueves en Panamá

El primer sorteo de la Lotería Fiscal 2025 se llevará a cabo este jueves 28 de agosto, a partir de las 3:00 p.m., en el Centro Comercial Los Andes Mall. Todas las personas que depositaron sus sobres en las urnas antes del jueves 21 de agosto podrán participar y presenciar el evento en vivo.

Las autoridades indicaron que los sorteos se llevarán a cabo cada dos meses.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " ¡Se acerca el gran día! Este 28 de agosto a las 3:00 p.m. acompáñanos en Los Andes Mall para el primer sorteo de la Lotería Fiscal. ¡No te lo pierdas! Vive este momento histórico en vivo." View this post on Instagram A post shared by Direccion General de Ingresos (@dgipma)

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: