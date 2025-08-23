SINAPROC reporta incidentes causados por las lluvias de este viernes

Este sábado 23 de agosto, personal del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) atendió diversas situaciones producto del fuerte aguacero registrado el viernes, que generó múltiples afectaciones en distintos puntos del país.

El director de SINAPROC, Omar Smith, informó que una de las áreas impactadas fue la comunidad de Kuna Nega, donde se reportaron inundaciones en varias residencias.

Además, se realizaron labores de remoción de un árbol caído en la vía Centenario, específicamente frente a Merca Panamá, lo que ayudó a restablecer la circulación vehicular en ese sector.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que hasta este sábado se mantendrán las lluvias y tormentas significativas a nivel nacional, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.