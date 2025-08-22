Estado del Tiempo Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 12:49

Prepárese: SINAPROC advierte de fuertes lluvias para este sábado y domingo

SINAPROC alerta sobre lluvias significativas y actividad eléctrica este sábado y domingo por las ondas tropicales 24 y 25 en Panamá.

Fuertes lluvias en sábado y domingo 

Fuertes lluvias en sábado y domingo 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas en todo el país hasta este sábado 23 de agosto. Se prevé que durante el fin de semana ingrese la onda tropical número 25 al territorio panameño, lo que generará un incremento de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en varias regiones.

Fuerte lluvias este fin de semana por paso de ondas tropicales 24 y 25

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958939791593968114&partner=&hide_thread=false

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan no visitar ríos ni quebradas, debido a la posibilidad de crecidas repentinas que puedan poner en riesgo a la población.

El SINAPROC exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, mantenerse informada sobre los reportes del clima y seguir las indicaciones oficiales para evitar accidentes durante estos días de lluvia intensa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Clima en Panamá hoy: Onda tropical 24 traerá más lluvias y tormentas, no se descartan inundaciones

Ondas tropicales 24 y 25: SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Desastre natural en Pakistán: aludes y lluvias torrenciales causan cientos de muertes

Recomendadas

Más Noticias