Prepárese: SINAPROC advierte de fuertes lluvias para este sábado y domingo

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas en todo el país hasta este sábado 23 de agosto. Se prevé que durante el fin de semana ingrese la onda tropical número 25 al territorio panameño, lo que generará un incremento de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en varias regiones.

Fuerte lluvias este fin de semana por paso de ondas tropicales 24 y 25

Durante el fin de semana se espera el ingreso de la onda tropical número 25 al territorio panameño, y un incremento de las lluvias con actividad eléctrica.Se recomienda no visitar los ríos en esta época, ante la posibilidad de que se generen crecidas repentinas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan no visitar ríos ni quebradas, debido a la posibilidad de crecidas repentinas que puedan poner en riesgo a la población.

El SINAPROC exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, mantenerse informada sobre los reportes del clima y seguir las indicaciones oficiales para evitar accidentes durante estos días de lluvia intensa.