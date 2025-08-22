¡Atentos! Director del IFARHU explica criterios para otorgamiento de becas socioeconómicas

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, informó que a partir del año 2026, el otorgamiento de becas socioeconómicas, conocidas anteriormente como auxilios económicos, se realizará en forma virtual.

Este proceso será similar al que se implementará para los participantes del Concurso General de Becas, también programado para el próximo año.

"Para el próximo año, dependiendo de los recursos, se va a hacer es por convocatoria pública, así como el Concurso de Becas", dijo el director, indicó Godoy, señalando que esta medida busca garantizar que todos los interesados puedan participar.

Durante una entrevista en el programa Radiografía de ECO TV, el director destacó que esta iniciativa pretende asegurar un proceso transparente, beneficiando especialmente a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Las becas serán evaluadas por una comisión especializada, que determinará qué estudiantes son aptos para recibir estos recursos mediante análisis realizados por trabajadores sociales, quienes identificarán tanto la vulnerabilidad económica como el mérito académico de los postulantes.

IFARHU: Requisitos y cobertura de la beca socioeconómica