MiAmbiente suspende proyecto en San Carlos por incumplimiento legal

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó la suspensión inmediata de un proyecto en San Carlos, Panamá Oeste, luego de que el promotor iniciara obras sin cumplir con los requisitos legales necesarios.

MiAmbiente ordena detener obra en San Carlos tras inicio irregular

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958922574349361552&partner=&hide_thread=false Personal de @MiAmbientePma ordenó la suspensión de un proyecto en San Carlos, Panamá Oeste, cuyo promotor no había cumplido con los requisitos necesarios para el inicio de la obra.



La entidad explicó que a pesar de que se le informó verbalmente al responsable que no podía… pic.twitter.com/hCKa1dbDnL — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

Según la entidad, pese a que se le informó verbalmente que no podía comenzar los trabajos, el responsable procedió con maquinaria pesada, generando un incidente que afectó el tendido eléctrico y derribó un poste, poniendo en riesgo al personal de MiAmbiente que realizaba la inspección.

Actualmente, se está elaborando un acta formal de paralización de la obra, y la institución exhorta a la ciudadanía a vigilar y denunciar situaciones que puedan violar las leyes de protección al medio ambiente.

MiAmbiente enfatizó que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger tanto a las personas como al entorno natural.