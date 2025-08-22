Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 11:11

MiAmbiente suspende proyecto en San Carlos por incumplimiento legal

MiAmbiente ordena detener obra en San Carlos tras inicio irregular y daños a tendido eléctrico, y pide vigilancia ciudadana.

MiAmbiente suspende proyecto en San Carlos

MiAmbiente suspende proyecto en San Carlos

@MiAmbiente

MiAmbiente ordena detener obra en San Carlos tras inicio irregular

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958922574349361552&partner=&hide_thread=false

Según la entidad, pese a que se le informó verbalmente que no podía comenzar los trabajos, el responsable procedió con maquinaria pesada, generando un incidente que afectó el tendido eléctrico y derribó un poste, poniendo en riesgo al personal de MiAmbiente que realizaba la inspección.

Actualmente, se está elaborando un acta formal de paralización de la obra, y la institución exhorta a la ciudadanía a vigilar y denunciar situaciones que puedan violar las leyes de protección al medio ambiente.

MiAmbiente enfatizó que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger tanto a las personas como al entorno natural.

En esta nota:
Seguir leyendo

Más de 25 mil huevos de tortuga son reubicados en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas

MiAmbiente intercepta embarcación sin permisos en área protegida

MiAmbiente detecta cultivos y asentamientos ilegales en reserva protegida

Recomendadas

Más Noticias