Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 10:28

MiAmbiente intercepta embarcación sin permisos en área protegida

Guardaparques de MiAmbiente y Policía Ambiental detectaron y trasladaron una embarcación sin permisos de pesca entre Punta Anegada e Isla Jicarón.

De inmediato, un equipo de guardaparques junto a la Policía Ambiental se desplazó al lugar para atender la alerta. Al inspeccionar la nave, se constató que no contaba con permisos de pesca y mantenía líneas con carnada dentro del área protegida.

La embarcación fue trasladada a la sede del MiAmbiente en Punta Gambute, donde se realizan los trámites administrativos correspondientes para definir las medidas legales y sanciones aplicables.

