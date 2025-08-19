MiAmbiente intercepta embarcación sin permisos en área protegida

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, gracias al sistema de radar, se detectó una embarcación en las proximidades de Punta Anegada e Isla Jicarón, dentro de un área protegida.
Guardaparques de MiAmbiente y Policía Ambiental trasladaron la embarcación
De inmediato, un equipo de guardaparques junto a la Policía Ambiental se desplazó al lugar para atender la alerta. Al inspeccionar la nave, se constató que no contaba con permisos de pesca y mantenía líneas con carnada dentro del área protegida.
La embarcación fue trasladada a la sede del MiAmbiente en Punta Gambute, donde se realizan los trámites administrativos correspondientes para definir las medidas legales y sanciones aplicables.