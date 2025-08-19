MiAmbiente intercepta embarcación sin permisos en área protegida

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, gracias al sistema de radar, se detectó una embarcación en las proximidades de Punta Anegada e Isla Jicarón, dentro de un área protegida.

Guardaparques de MiAmbiente y Policía Ambiental trasladaron la embarcación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiAmbientePma/status/1957825373544083629&partner=&hide_thread=false Parque Nacional Coiba | Gracias a la alerta del sistema de radar de MiAMBIENTE, se detectó una embarcación en las proximidades entre Punta Anegada e Isla Jicarón.



De inmediato, un equipo de guardaparques junto a la policía ambiental se desplazó al área para atender la alerta, pic.twitter.com/JBD3kebS8D — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) August 19, 2025

De inmediato, un equipo de guardaparques junto a la Policía Ambiental se desplazó al lugar para atender la alerta. Al inspeccionar la nave, se constató que no contaba con permisos de pesca y mantenía líneas con carnada dentro del área protegida.

La embarcación fue trasladada a la sede del MiAmbiente en Punta Gambute, donde se realizan los trámites administrativos correspondientes para definir las medidas legales y sanciones aplicables.