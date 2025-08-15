Coclé Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 14:32

MiAmbiente detecta cultivos y asentamientos ilegales en reserva protegida

Guardaparques de MiAmbiente, hallaron cultivos y estructuras en la reserva El Ratón, dentro del Parque Nacional Omar Torrijos Herrera.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Guardaparques del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizaron un patrullaje de seguimiento a denuncias de apropiación de tierras en la reserva protegida conocida como El Ratón, en la provincia de Coclé.

Durante la inspección, se constató que en áreas taladas el año pasado se han establecido cultivos de maíz, construcciones de ranchos de madera y zinc, así como la presencia de personas asentadas en el sitio.

La información recabada será remitida al Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para la aplicación de la normativa ambiental vigente, con el objetivo de salvaguardar este importante ecosistema y garantizar su conservación.

