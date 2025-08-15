MiAmbiente detecta cultivos y asentamientos ilegales en reserva protegida

Guardaparques del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) realizaron un patrullaje de seguimiento a denuncias de apropiación de tierras en la reserva protegida conocida como El Ratón, en la provincia de Coclé.

Guardaparques de MiAmbiente, hallaron cultivos y estructuras en la reserva El Ratón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956433209274585464&partner=&hide_thread=false Guardaparques del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, realizaron un patrullaje para dar seguimiento a casos de apropiación de tierras en la reserva protegida conocida como El Ratón, en Coclé.



Observaron que en las áreas que habían sido taladas el año… pic.twitter.com/1fUr20zQDM — Telemetro Reporta (@TReporta) August 15, 2025

Durante la inspección, se constató que en áreas taladas el año pasado se han establecido cultivos de maíz, construcciones de ranchos de madera y zinc, así como la presencia de personas asentadas en el sitio.

La información recabada será remitida al Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para la aplicación de la normativa ambiental vigente, con el objetivo de salvaguardar este importante ecosistema y garantizar su conservación.