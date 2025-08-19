Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 10:44

Más de 25 mil huevos de tortuga son reubicados en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas

Un total de 275 nidos, con 25,929 huevos de tortuga, fueron reubicados. La medida busca proteger a las crías de depredadores y otros riesgos.

Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) informó que, con el apoyo de guardaparques, se llevó a cabo la reubicación de 275 nidos de tortugas en el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas. Esta acción permitió resguardar un total de 25,929 huevos, una medida clave para la conservación de la especie.

MiAmbiente busca garantizar que las tortugas lleguen sanas al mar

Entre los principales riesgos están los depredadores, la pérdida de hábitat y factores ambientales que pueden comprometer la incubación. Con esta reubicación, se busca aumentar las probabilidades de que las crías lleguen sanas al mar.

