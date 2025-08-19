Más de 25 mil huevos de tortuga son reubicados en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) informó que, con el apoyo de guardaparques, se llevó a cabo la reubicación de 275 nidos de tortugas en el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas. Esta acción permitió resguardar un total de 25,929 huevos, una medida clave para la conservación de la especie.