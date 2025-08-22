Segunda feria de empleo de la Alcaldía de Panamá se realizará el 6 de septiembre

Segunda feria de empleo de la Alcaldía de Panamá se realizará en septiembre.

La Alcaldía de Panamá realizará el sábado 6 de septiembre la segunda feria de empleo , esta vez en el Centro de Convenciones de Amador, con el objetivo de generar nuevas oportunidades laborales de cara a la temporada de fin de año.

El anuncio fue realizado por el alcalde Mayer Mizrachi, durante un reportaje de Telemetro Reporta sobre los Premios Juventud 2025 , donde también adelantó que, previo a este evento, se contratará personal para apoyar en su organización y logística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1958901408616313262&partner=&hide_thread=false ¡Atención Panamá! Empleo 2.0 llega al Panama Convention Center



Este sábado 6 de septiembre, más de 100 empresas estarán ofreciendo 7,000 plazas de trabajo garantizadas, de manera presencial.



Panama Convention Center

¡Tu próxima oportunidad laboral te espera! pic.twitter.com/0TOsKiN3YP — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) August 22, 2025

Feria de empleo de la Alcaldía de Panamá

La primera edición de esta feria de empleo se celebró el pasado sábado 5 de julio en el Megápolis Convention Center, reuniendo a más de 15 mil asistentes y 234 empresas participantes. La Alcaldía calificó este evento como uno de los más grandes realizado en materia de empleabilidad realizados en el país.

Durante la jornada, se ofrecieron vacantes en sectores clave como tecnología, logística, construcción, turismo, finanzas y servicios, lo que, según la entidad, refleja la confianza del sector privado en la visión de ciudad que promueve la actual administración.

Además de las ofertas laborales, los asistentes pudieron acceder a asesoría para la elaboración de hojas de vida, entrevistas en sitio, orientación vocacional y la posibilidad de participar de forma virtual, lo que permitió la inclusión de ciudadanos del interior del país.