ENSA realiza trabajos en El Futuro, en San Miguelito, tras caída de postes de luz

ENSA informó que cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en el sector 4 de El Futuro, en San Miguelito, para reemplazar los postes que colapsados.

Ana Canto
ENSA informó que cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en el sector 4 de El Futuro, en San Miguelito, para reemplazar los postes que colapsaron debido a las fuertes tormentas registradas el pasado jueves 21 de agosto.

Hasta el momento, se han colocado tres postes nuevos y se procederá con la instalación del transformador, como parte de los trabajos para restablecer el suministro eléctrico a los clientes afectados en la zona.

Poste de luz y roca cae en residencias de El Futuro, en San Miguelito

Tras la caída de una enorme roca y un poste del tendido eléctrico durante la madrugada del jueves las familias afectadas indicaron esta mañana que no habían recibido respuestas ni soluciones habitacionales temporales por parte de las autoridades, pese a que habían transcurrido 24 horas del incidente.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió a las familias que deben mantenerse fuera de sus hogares, ya que se identificaron otras dos rocas en condición inestable que podrían provocar nuevas afectaciones.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

