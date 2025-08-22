Partido Panameñista prepara convención tras fallo del Tribunal Electoral

El Partido Panameñista anunció que realizará una convención extraordinaria para la renovación de su junta directiva, tras la revocación de una resolución emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral.

La decisión responde al recurso de apelación presentado por el licenciado Herbert Young Rodríguez, en representación del partido, contra la resolución No. 13-J2AE-2025 del 13 de junio de 2025. El texto oficial indica que se revocará en todas sus partes la resolución del juzgado, mientras se mantienen vigentes otras resoluciones internas del partido, como la 001-2025 del 7 de enero y la No. 2 del 13 de febrero de 2025.

Una vez ejecutoriada la resolución, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Panameñista podrá fijar la nueva fecha de la convención extraordinaria y presentar ante la Dirección Nacional de Organización Electoral el calendario y reglamento correspondiente, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral y el estatuto del partido.

Con esta decisión, el partido busca garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de renovación de su directiva, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y la normativa electoral vigente.