Minsa lanza guía para atención de pacientes con Angiodema Hereditario

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y garantizar servicios de calidad, el Ministerio de Salud ( Minsa ) lanzó la Guía para la Atención Integral de las Personas con Angiodema Hereditario (AEH), dirigida a profesionales de salud de todo el país.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que esta guía permitirá establecer protocolos claros para diagnóstico y tratamiento oportuno, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

El lanzamiento contó con la participación de autoridades de salud, especialistas y organizaciones de apoyo, consolidando un hito para Panamá en el manejo de enfermedades raras.

MINSA lanza guía para mejorar atención de pacientes

Durante la actividad, Johnny Cuevas, coordinador del Programa de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes del Minsa, señaló que los factores desencadenantes del AEH incluyen estrés, anticonceptivos con estrógeno, procedimientos dentales, traumatismos e infecciones.

Por su parte, la especialista clínica Olga Barrera resaltó que se trata de la primera guía en Panamá y Centroamérica dedicada a esta condición, lo que representa un gran avance en la salud pública regional.

¿Qué es angioedema?

El Angioedema Hereditario es un trastorno genético autosómico dominante, con una prevalencia estimada de 1 en cada 50,000 personas, caracterizado por episodios de edema que pueden ser mortales. La guía establece protocolos de atención rápida en emergencias, acceso a terapias específicas, seguimiento clínico y apoyo psicosocial.

La Resolución No. 658 del 16 de abril de 2025 oficializa la implementación de esta guía en el primer y segundo nivel de atención del sistema público, consolidando un avance significativo en el tratamiento de enfermedades raras en Panamá.