Paciente con cáncer es enviado a clínica privada tras acudir a centro de salud en Veraguas

Los familiares solicitaron a los profesionales de salud mayor empatía y sensibilidad, especialmente con pacientes que enfrentan enfermedades graves, considerando que la medida representa un riesgo económico y emocional adicional para quienes requieren atención especializada.

El caso ha generado indignación en la comunidad, mientras los afectados esperan que las autoridades de salud intervengan y garanticen que los pacientes puedan recibir atención adecuada en los servicios públicos sin ser enviados a instituciones privadas de manera obligatoria.