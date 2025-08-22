La familia de un paciente con cáncer denunció que, tras acudir al Centro de Salud de Santiago en Veraguas por un servicio de odontología, el personal médico público lo remitió a una clínica privada para recibir atención.
Paciente con cáncer es enviado a clínica privada tras acudir a centro de salud en Veraguas
Los familiares solicitaron a los profesionales de salud mayor empatía y sensibilidad, especialmente con pacientes que enfrentan enfermedades graves, considerando que la medida representa un riesgo económico y emocional adicional para quienes requieren atención especializada.
El caso ha generado indignación en la comunidad, mientras los afectados esperan que las autoridades de salud intervengan y garanticen que los pacientes puedan recibir atención adecuada en los servicios públicos sin ser enviados a instituciones privadas de manera obligatoria.