Veraguas Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 14:10

Paciente con cáncer es enviado a clínica privada tras acudir a centro de salud

Familia de paciente de cáncer en Santiago denuncia que personal público lo remitió a clínica privada tras solicitar atención odontológica.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La familia de un paciente con cáncer denunció que, tras acudir al Centro de Salud de Santiago en Veraguas por un servicio de odontología, el personal médico público lo remitió a una clínica privada para recibir atención.

Los familiares solicitaron a los profesionales de salud mayor empatía y sensibilidad, especialmente con pacientes que enfrentan enfermedades graves, considerando que la medida representa un riesgo económico y emocional adicional para quienes requieren atención especializada.

El caso ha generado indignación en la comunidad, mientras los afectados esperan que las autoridades de salud intervengan y garanticen que los pacientes puedan recibir atención adecuada en los servicios públicos sin ser enviados a instituciones privadas de manera obligatoria.

