MICI se suma a "Ella Invierte 2025", un evento clave para el liderazgo femenino

El MICI contó con la ponencia de Alexander Pérez, por parte de la Dirección de Exportaciones con el tema Programas y Proyectos del ministerio.

MICI participó en el evento de empoderamiento femenino Ella Invierte 2025. 

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participó en el evento “Ella Invierte 2025”, que reunió a líderes, emprendedores y especialistas del mundo financiero con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y empoderar a las mujeres en el ámbito de las inversiones.

El evento, organizado por Elevel Group, desarrolló una jornada completa de charlas, paneles y experiencias enfocadas en el crecimiento personal, profesional y económico de las mujeres. Bajo el lema “Despierta tu inversionista interior” en la jornada matutina y “Escala tu visión de inversionista” en la vespertina, se abordaron temas como inclusión financiera, nuevas tendencias de inversión y tecnología.

Por parte del MICI, se contó con la ponencia de Alexander Pérez, por parte de la Dirección de Exportaciones con el tema Programas y Proyectos del ministerio en beneficio del sector exportador.

Además, el ministerio contó con siete stands de emprendedoras que forman parte del programa Mujer Exporta, una iniciativa que promueve la capacitación, el empoderamiento económico y la proyección internacional de mujeres emprendedoras panameñas. Las participantes exhibieron sus productos, compartieron experiencias y establecieron contactos estratégicos para fortalecer sus negocios.

“Ella Invierte” busca transformar la relación de las mujeres con el dinero y promover su participación activa en el mundo de las inversiones, reafirmando el papel clave que tienen en el desarrollo económico del país.

