SPIA analizará futuro de la minería en Panamá en foro 2025

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) anunció la realización del Foro Minero 2025, programado para los días 27 y 28 de agosto, donde se discutirá el futuro de la minería en Panamá.
SPIA evaluará el futuro de la minería en Panamá en foro
El evento busca abrir un espacio de análisis y diálogo entre ingenieros, arquitectos, autoridades, especialistas y sectores vinculados a la industria minera, en un momento en que el país mantiene el debate sobre la continuidad o no de esta actividad económica.
La SPIA señaló que el foro será una plataforma para evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería, además de posibles alternativas para el desarrollo sostenible del país.