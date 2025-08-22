Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 14:38

SPIA analizará futuro de la minería en Panamá en foro 2025

La SPIA realizará el Foro Minero 2025 los días 27 y 28 de agosto, donde se debatirá el futuro de la minería y sus impactos en Panamá.

Noemí Ruíz

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) anunció la realización del Foro Minero 2025, programado para los días 27 y 28 de agosto, donde se discutirá el futuro de la minería en Panamá.

El evento busca abrir un espacio de análisis y diálogo entre ingenieros, arquitectos, autoridades, especialistas y sectores vinculados a la industria minera, en un momento en que el país mantiene el debate sobre la continuidad o no de esta actividad económica.

La SPIA señaló que el foro será una plataforma para evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería, además de posibles alternativas para el desarrollo sostenible del país.

