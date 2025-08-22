SPIA analizará futuro de la minería en Panamá en foro 2025

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos ( SPIA ) anunció la realización del Foro Minero 2025, programado para los días 27 y 28 de agosto, donde se discutirá el futuro de la minería en Panamá.

SPIA evaluará el futuro de la minería en Panamá en foro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958944426232787224&partner=&hide_thread=false La @SPIApanama anunció que el próximo 27 y 28 de agosto se realizará el Foro Minero 2025, donde se brindará un espacio a los sectores involucrados en esta industria. pic.twitter.com/kbh1srx3hk — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

El evento busca abrir un espacio de análisis y diálogo entre ingenieros, arquitectos, autoridades, especialistas y sectores vinculados a la industria minera, en un momento en que el país mantiene el debate sobre la continuidad o no de esta actividad económica.

La SPIA señaló que el foro será una plataforma para evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería, además de posibles alternativas para el desarrollo sostenible del país.