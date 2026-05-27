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Autoridades brindan detalles tras captura de líder de la pandilla "Bagdad Santa Eduviges" en España

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que la pandilla “Bagdad Santa Eduviges” es una célula del grupo criminal Bagdad, y detalló que además de la captura de su líder en España a través de mecanismos de cooperación internacional, también fue aprehendido recientemente otros de los supuestos líderes de la estructura “hemos podido dar con la efectividad y lograr sacar de circulación a estos dos cabecillas y que este grupo se controle y no crezca”.