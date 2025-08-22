Perú Internacionales -  22 de agosto de 2025 - 18:03

Expresidente de Perú, Martín Vizcarra será trasladado a prisión común

El expresidente peruano Martín Vizcarra dejará Barbadillo y será recluido en la prisión común de Ancón II tras decisión del INPE.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reconsideró su decisión inicial de mantener a Vizcarra en Barbadillo, un centro creado en 2007 para exmandatarios como Alberto Fujimori, y que ha albergado a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

La oficina penitenciaria, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que anuló la resolución que enviaba a Vizcarra a Barbadillo y, tras una nueva evaluación, decidió su traslado a una prisión común, sin detallar los motivos de la medida.

Inicialmente, Vizcarra fue reclasificado a Lurigancho, una de las cárceles más pobladas de Latinoamérica, pero por razones de seguridad será finalmente recluido en Ancón II (Piedras Gordas II), que cuenta con instalaciones más modernas y mayor control.

Este traslado marca un hecho sin precedentes en Perú, ya que es la primera vez que un exmandatario peruano es enviado a una prisión común en lugar de Barbadillo.

