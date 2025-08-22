Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 15:50

Interpol Panamá captura 35 requeridos y concreta 14 extradiciones

La Policía Nacional informó que Interpol Panamá ha detenido a 35 personas buscadas internacionalmente y extraditado a 14 en 2025.

Interpol Panamá captura 35 requeridos y concreta 14 extradicione

Interpol Panamá captura 35 requeridos y concreta 14 extradicione

@Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que la oficina de Interpol Panamá ha logrado la aprehensión de 35 ciudadanos requeridos internacionalmente y la extradición de 14 personas en lo que va de 2025.

Interpol Panamá aprehende a 35 requeridos internacionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958976575401066871&partner=&hide_thread=false

Además, las autoridades destacaron que Panamá ha recibido en extradición a siete ciudadanos panameños, requeridos por delitos como homicidio, pandillerismo, abuso sexual y narcotráfico.

Estos resultados forman parte de las acciones de cooperación internacional para reforzar la seguridad y enfrentar la criminalidad transnacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Educación y desarrollo en América Latina y el Caribe: eje del PARLATINO

Pago del bono a jubilados y pensionados no depende de la CSS, aclara director Dino Mon

MINSEG aclara designación de subcomisionada para la Alerta Amber

Recomendadas

Más Noticias