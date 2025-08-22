Interpol Panamá captura 35 requeridos y concreta 14 extradiciones

La Policía Nacional informó que la oficina de Interpol Panamá ha logrado la aprehensión de 35 ciudadanos requeridos internacionalmente y la extradición de 14 personas en lo que va de 2025.

Interpol Panamá aprehende a 35 requeridos internacionales

Además, las autoridades destacaron que Panamá ha recibido en extradición a siete ciudadanos panameños, requeridos por delitos como homicidio, pandillerismo, abuso sexual y narcotráfico.

Estos resultados forman parte de las acciones de cooperación internacional para reforzar la seguridad y enfrentar la criminalidad transnacional.