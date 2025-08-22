Educación y desarrollo en América Latina y el Caribe: eje del PARLATINO

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) celebró en su sede permanente en Panamá una sesión de trabajo dedicada al análisis de proyectos de ley modelo sobre educación orientados al desarrollo y la integración regional, así como al impulso del proyecto Escuelas Creativas.

La presidenta de la comisión, diputada panameña Lilia Batista, dirigió los debates, que contaron con la participación de parlamentarios de Ecuador, Curazao, Chile, Uruguay y otros países. Los asistentes también participaron en el XVIII Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria, organizado por la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, desarrollado en la sede del organismo regional.

Durante la jornada se revisaron los alcances del Pacto para el Futuro, documento aprobado en septiembre de 2024 en la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas, que plantea acciones concretas en torno a cinco ejes: desarrollo sostenible y financiación del desarrollo; paz y seguridad internacionales; ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital; juventud y generaciones futuras; y transformación de la gobernanza mundial.

PARLATINO busca establecer como eje la educación y desarrollo en América Latina

PARLATINO busca establecer como eje la educación y desarrollo en América Latina PARLATINO

La segunda vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Tapia, asambleísta de Ecuador, compartió experiencias de su país en materia educativa, complementando la presentación del plan de educación para el desarrollo y la integración expuesto por el coordinador técnico del PARLATINO, Alfredo Jiménez. Tapia destacó la necesidad de implementar mecanismos de evaluación que midan el impacto de las iniciativas.

Un panel académico presentó los avances del proyecto Escuelas Creativas, integrado por la Dra. Verónica Violant (España), directora del Observatorio Internacional de Pedagogía Hospitalaria de la Universidad de Barcelona; la Dra. Marlene Zwierewicz (Brasil), coordinadora adjunta de la Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC) de la Universidad de Alto Vale do Rio do Peixe; y la Dra. Myriam Ortiz Padilla (Colombia), directora del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar.