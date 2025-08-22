El jefe de inteligencia militar de Estados Unidos , teniente general Jeffrey Kruse, será removido de su cargo como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), informó este viernes una fuente del Departamento de Defensa bajo condición de anonimato.

Estados Unidos removerá al jefe de inteligencia militar Jeffrey Kruse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958995028967145555&partner=&hide_thread=false El jefe de inteligencia militar de Estados Unidos será removido de su cargo, tras la salida de varios altos oficiales este año, indicó una fuente de Defensa el viernes.



El teniente general Jeffrey Kruse "ya no será director de la Agencia de Inteligencia de Defensa", declaró la… pic.twitter.com/Pqfz82Sm2g — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

La decisión ocurre en un contexto de cambios en la cúpula militar estadounidense, luego de la salida de varios altos oficiales registrada en lo que va del año.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre quién asumirá la dirección de la DIA tras la salida de Kruse.

FUENTE: AFP