EE.UU. Internacionales -  22 de agosto de 2025 - 16:03

Estados Unidos removerá al jefe de inteligencia militar Jeffrey Kruse

El teniente general dejará la dirección de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, en medio de la salida de varios altos oficiales.

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El jefe de inteligencia militar de Estados Unidos, teniente general Jeffrey Kruse, será removido de su cargo como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), informó este viernes una fuente del Departamento de Defensa bajo condición de anonimato.

La decisión ocurre en un contexto de cambios en la cúpula militar estadounidense, luego de la salida de varios altos oficiales registrada en lo que va del año.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre quién asumirá la dirección de la DIA tras la salida de Kruse.

FUENTE: AFP

