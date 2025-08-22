Médicos rechazan proyecto de ley que plantea atención 24/7 en instalaciones de salud.

Durante la discusión en primer debate del proyecto de ley que busca establecer servicios médicos públicos con atención 24/7 en todo el país, la Asociación de Médicos de Panamá expresó su rechazo a la propuesta, argumentando la falta de recurso humano, presupuesto, insumos y transporte.

En la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el doctor Fernando Castañeda, representante de la Asociación de Médicos, Odontología y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), cuestionó la viabilidad de la iniciativa en las condiciones actuales, especialmente en áreas con altos índices de criminalidad que representan un riesgo tanto para los profesionales como para los pacientes.

"Es falso afirmar, que sí se tiene el recurso humano. No se tiene el recurso humano, no se tiene el presupuesto, no se tienen los insumos, no se tienen los transportes y las ambulancias. Se nos muere la gente esperando un traslado. No nos vengan a decir ahora, que todo está bien y que el problema es ahora, que trabajen 24/7 (...) ¿Creen que el personal de salud es esclavo?", expresó Castañeda.

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez reconoció que el sistema requiere más inversión, pero también urgió a poner fin a las largas esperas que enfrentan los pacientes en busca de atención.

"Sí necesitamos fondos para mejorar lo que es la atención, para tener mejores infraestructuras, para tener mejores equipos; y es inaceptable lo que está sucediendo, en donde personas mueres esperando atención en las salas de urgencia", señaló la diputada Yarelis Rodríguez.

La propuesta legislativa busca extender los horarios de atención médica como medida para mejorar la cobertura y accesibilidad del sistema de salud público en Panamá. Finalizada la sesión de este jueves, el proyecto fue enviado a una subcomisión para su análisis.