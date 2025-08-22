Familias en San Miguelito denuncian falta de atención por autoridades tras caída de roca y poste en sus casas

Tras la caída de una enorme roca y un poste del tendido eléctrico durante la madrugada del jueves 21 de agosto en el sector 4 de El Futuro, en San Miguelito, las familias afectadas aún no reciben respuestas ni soluciones habitacionales temporales por parte de las autoridades, pese a que han transcurrido más de 27 horas del incidente.

Los afectados, en su mayoría madres de familia y adultos mayores, aseguran que han perdido parte de sus pertenencias y productos alimenticios debido a la suspensión del servicio eléctrico. Además, denuncian que el representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, no se ha presentado al lugar para ofrecer apoyo o gestionar ayuda.

Por otro lado, los residentes también continúan a la espera de una solución por parte de la empresa encargada del suministro eléctrico. Según indicaron, personal técnico se presentó en el área el día del suceso, pero hasta ahora no han retirado el poste caído ni han restablecido el servicio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958863294585831493&partner=&hide_thread=false Una familia del sector 4 de El Futuro, en San Miguelito, teme a que otra roca vuelva a caer sobre su vivienda, tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días pic.twitter.com/HDILOgIxL1 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió a las familias que deben mantenerse fuera de sus hogares, ya que se identificaron otras dos rocas en condición inestable que podrían provocar nuevas afectaciones.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, las familias afectadas hacen un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que se les brinde una solución inmediata ante esta situación de riesgo y vulnerabilidad.