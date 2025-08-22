Estados Unidos Deportes -  22 de agosto de 2025 - 12:56

Sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Estados Unidos

Donald Trump anuncia que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, EE.UU.

Este evento definirá la fase de grupos del torneo que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un paso clave en la organización del primer Mundial de fútbol con 48 equipos participantes.

El anuncio ha generado expectativa entre los fanáticos del fútbol en todo el continente, quienes seguirán de cerca la definición de los grupos y rivales de cada selección rumbo al torneo más esperado de 2026.

