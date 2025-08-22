Música panameña en Nueva York: Banda La Primavera en el Macy's Parade 2025

La Banda de Música La Primavera hará historia al representar por primera vez a Panamá en el Macy’s Parade 2025 en Nueva York.
Este hito marca un momento significativo para la música, la cultura y el folclore panameño, que se exhibirán en la icónica Sexta Avenida y la calle 34, frente a miles de espectadores locales e internacionales.
La participación de la banda no solo resalta el talento musical nacional, sino que también coloca a Panamá en el mapa cultural mundial, mostrando su riqueza artística en uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos.