Música panameña en Nueva York: Banda La Primavera en el Macy's Parade 2025

La Banda de Música La Primavera hará historia al representar por primera vez a Panamá en el Macy’s Parade 2025 en Nueva York.

¡La cuenta regresiva continúa! A solo 100 días de vivir un sueño hecho realidad: la Banda de Música La Primavera representará con orgullo a Panamá por primera vez en la historia del Macy's Parade 2025 en Nueva York. Un hito que marcará nuestra música, nuestra cultura y nuestro folclore en la icónica Sexta Avenida y en la calle 34 #TodosSomosPanama #MacysParade2025 #MacysParade

Este hito marca un momento significativo para la música, la cultura y el folclore panameño, que se exhibirán en la icónica Sexta Avenida y la calle 34, frente a miles de espectadores locales e internacionales.

La participación de la banda no solo resalta el talento musical nacional, sino que también coloca a Panamá en el mapa cultural mundial, mostrando su riqueza artística en uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos.