Música panameña en Nueva York: Banda La Primavera en el Macy's Parade 2025

Por primera vez, Panamá será representado por la Banda de Música La Primavera en el Macy’s Parade 2025 en Nueva York, mostrando su folclore y cultura.

Panamá será representado por la Banda de Música La Primavera en el Macy’s Parade 2025

Este hito marca un momento significativo para la música, la cultura y el folclore panameño, que se exhibirán en la icónica Sexta Avenida y la calle 34, frente a miles de espectadores locales e internacionales.

La participación de la banda no solo resalta el talento musical nacional, sino que también coloca a Panamá en el mapa cultural mundial, mostrando su riqueza artística en uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos.

