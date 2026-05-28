Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 15:04

Presidencia impulsa construcción de Centro Penitenciario de Máxima Seguridad

El ministro de la presidencia, Juan Carlos Orillac, aprobó avanzar en el proyecto de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad.

Gobierno aprueba nueva fase para proyecto penitenciario bajo asociación público-privada. 

Gobierno aprueba nueva fase para proyecto penitenciario bajo asociación público-privada. 

Presidencia
María Hernández
Por María Hernández

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presidió la primera sesión ordinaria de 2026 del Ente Rector de Asociaciones Público-Privadas (APP), donde se aprobó avanzar a la fase de factibilidad del proyecto del nuevo Centro Penitenciario de Máxima Seguridad.

La iniciativa, impulsada por el ministerio de gobierno, contempla la construcción de una cárcel moderna con capacidad para aproximadamente 2 mil privados de libertad.

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Durante la sesión, realizada en el Palacio de Las Garzas, se autorizó continuar con el análisis técnico del proyecto y preparar su futura licitación bajo el esquema APP.

Ministro Orillac anuncia avance de nueva cárcel de máxima seguridad

Según explicó Orillac, este sería el tercer proyecto desarrollado mediante este mecanismo durante la actual administración y podría ser licitado en unos nueve meses.

El funcionario destacó que el modelo APP permite desarrollar obras públicas pese a limitaciones financieras, incorporando además mantenimiento y operación a largo plazo.

Por su parte, Jorge Torregroza indicó que el nuevo centro penitenciario busca responder a la sobrepoblación en las cárceles del país y mejorar la clasificación de privados de libertad según su perfil de seguridad.

Las autoridades señalaron que el proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura social y modernizar el sistema penitenciario panameño bajo estándares internacionales.

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