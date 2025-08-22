Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 09:52

MEDUCA anuncia convocatoria de Becas de Excelencia en México 2025 para estudiantes panameños

Panameños podrán postularse a las Becas de Excelencia del Gobierno de México 2025 para especialización, maestría y doctorado hasta el 12 de septiembre.

Foto/Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó sobre la apertura de la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2025, dirigida a estudiantes panameños interesados en cursar especialización, maestría o doctorado en instituciones de educación superior mexicanas.

La convocatoria estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2025. Los resultados para las personas seleccionadas se notificarán entre el 8 y el 13 de septiembre.

Estas becas son otorgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y están disponibles para ciudadanos de más de 170 países en el marco de convenios bilaterales, acuerdos multilaterales y programas especiales.

En total, participan 90 instituciones de educación superior mexicanas, todas con programas académicos registrados en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), lo que garantiza estándares de calidad en ciencias y humanidades.

Los interesados pueden acceder a la convocatoria completa y requisitos en el sitio oficial de AMEXCID: Becas para extranjeros 2025.

