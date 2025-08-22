MEDUCA anuncia convocatoria de Becas de Excelencia en México 2025 para estudiantes panameños

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó sobre la apertura de la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2025, dirigida a estudiantes panameños interesados en cursar especialización, maestría o doctorado en instituciones de educación superior mexicanas.
La convocatoria estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2025. Los resultados para las personas seleccionadas se notificarán entre el 8 y el 13 de septiembre.
Estas becas son otorgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y están disponibles para ciudadanos de más de 170 países en el marco de convenios bilaterales, acuerdos multilaterales y programas especiales.
MEDUCA anuncia convocatoria de Becas de Excelencia por México
En total, participan 90 instituciones de educación superior mexicanas, todas con programas académicos registrados en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), lo que garantiza estándares de calidad en ciencias y humanidades.
Los interesados pueden acceder a la convocatoria completa y requisitos en el sitio oficial de AMEXCID: Becas para extranjeros 2025.