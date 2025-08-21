Adiós al auxilio económico: IFARHU reemplaza apoyos por Becas Socioeconómicas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó la eliminación de los conceptos de auxilio económico y asistencia económica, que a partir de ahora serán sustituidos por Becas Socioeconómicas nacionales e internacionales. Carlos Godoy, director de la entidad, explicó que la medida busca garantizar mayor transparencia en la asignación de los recursos.
Las nuevas becas estarán sujetas a la evaluación de una comisión integrada por trabajadores sociales, quienes analizarán tanto la excelencia académica como la condición de vulnerabilidad de los solicitantes.
Cambios en préstamos y reglamentos del IFARHU
El IFARHU también prepara reformas en su cartera de préstamos educativos, incluyendo modificaciones al reglamento que exige la figura de un fiador, requisito considerado una limitante para muchos jóvenes.
Irregularidades en auxilios económicos
Godoy reconoció que, en el pasado, la entrega de auxilios económicos estuvo marcada por irregularidades:
- En muchos casos los pagos no se formalizaron en expedientes, lo que impidió la supervisión de la Contraloría.
- Algunos estudiantes no recibieron desembolsos desde 2020.
- Otros se graduaron sin que los pagos fueran ejecutados.
Auxilios económicos será destinado para carreras prioritarias
El programa de auxilios económicos formaba parte del subprograma de becas destinado al desarrollo del recurso humano en carreras prioritarias para el país.
Con la creación de las Becas Socioeconómicas, el IFARHU busca mantener ese propósito, pero bajo un modelo de mayor control, equidad y trazabilidad, que permitirá financiar estudios en universidades privadas o en el extranjero, cuando las estatales no ofrezcan determinadas especialidades.