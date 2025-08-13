Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 10:36

MEDUCA inaugura el congreso "Actualización, innovación y compromiso: Pilares para una educación integral"

El MEDUCA informó que en el evento participan expositores nacionales e internacionales que abordan temas como el proceso de enseñanza-aprendizaje.

MEDUCA inaugura el congreso con docentes en Español.

Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que 600 docentes, pertenecientes a 30 redes educativas de las 16 regiones escolares del país participan en el congreso “Actualización, innovación y compromiso: Pilares para una educación integral”, organizado por la Red Nacional de Docentes de Español (Rednade).

La actividad, inaugurada con la presencia de autoridades educativas, expositores, docentes e invitados especiales, se desarrolla hasta el viernes 15 de agosto en el salón La Huaca del Centro de Convenciones Atlapa.

En el evento participan expositores nacionales e internacionales que abordan temas como el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de la tecnología, estrategias para fortalecer la comprensión lectora, escritura creativa, el poder de las palabras y los avances del rediseño curricular 2025, según detalló Érida Morales de Balbuena, coordinadora nacional de Rednade.

Entre las presentaciones más destacadas figuran:

  • “Calidad de la educación, educación y desarrollo desde edades tempranas”, a cargo del médico pediatra Hermes Pimentel.
  • “Conexión entre los contenidos del currículo, los procesos de aprendizaje y la enseñanza”, por el docente Antonio Castillero.
  • “Buenas prácticas con bibliotecas escolares en Brasil”, del escritor e ilustrador brasileño André Neve.
  • “Aprende, divirtiéndote”, de la Fundación Jupá, que cerrará la jornada.
