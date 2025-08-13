MEDUCA inaugura el congreso "Actualización, innovación y compromiso: Pilares para una educación integral"

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que 600 docentes, pertenecientes a 30 redes educativas de las 16 regiones escolares del país participan en el congreso “Actualización, innovación y compromiso: Pilares para una educación integral”, organizado por la Red Nacional de Docentes de Español (Rednade).

La actividad, inaugurada con la presencia de autoridades educativas, expositores, docentes e invitados especiales, se desarrolla hasta el viernes 15 de agosto en el salón La Huaca del Centro de Convenciones Atlapa.

En el evento participan expositores nacionales e internacionales que abordan temas como el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de la tecnología, estrategias para fortalecer la comprensión lectora, escritura creativa, el poder de las palabras y los avances del rediseño curricular 2025, según detalló Érida Morales de Balbuena, coordinadora nacional de Rednade.

Entre las presentaciones más destacadas figuran: