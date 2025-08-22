Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 11:54

Aeropuerto de Albrook: Gobierno aclara que no hay decisión sobre su traslado

El proyecto del tren Panamá–David–Frontera está en fase de estudios; aún no se decide sobre la reubicación del aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, informó que el proyecto del tren Panamá–David–Frontera se encuentra actualmente en fase de estudios técnicos, ambientales y financieros, y que no se ha tomado ninguna decisión sobre la reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook) ni sobre la ubicación final de las estaciones a lo largo del recorrido.

Cualquier alternativa que se contemple en la ciudad capital será evaluada de manera integral y en coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil, Metro de Panamá, MOP, MiAmbiente, MEF y otras instituciones, gremios y actores relevantes.

Dada la magnitud del proyecto, que comprende aproximadamente 500 kilómetros, los estudios requieren más tiempo del esperado, pero se considera que garantizan decisiones responsables, transparentes y alineadas con estándares internacionales y buenas prácticas de planificación.

Gobierno aclara que no hay decisión sobre traslado del aeropuerto de Albrook

La firma estadounidense AECOM, encargada del plan maestro, prevé entregar los resultados de ingeniería y diseño de la primera fase hasta Divisa en octubre de 2025. Paralelamente, se desarrollan otros estudios especializados:

  • LIDAR: levantamiento cartográfico preciso de topografía y territorio.
  • Estudio de suelos: determinación de condiciones geotécnicas del trazado.
  • Estudio de Impacto Ambiental (Categoría III): previsto para concluir en el primer trimestre de 2026.
  • Estudios de mercado y modelo financiero integral: evaluando demanda de pasajeros y carga para definir viabilidad y etapas de implementación.

La Secretaría reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances, hallazgos y recomendaciones del proyecto, que busca generar un impacto económico, logístico y social significativo en Panamá, dentro de un marco de institucionalidad y rigor técnico.

