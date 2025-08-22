Aeropuerto de Albrook: Gobierno aclara que no hay decisión sobre su traslado

El Gobierno Nacional , a través de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, informó que el proyecto del tren Panamá–David–Frontera se encuentra actualmente en fase de estudios técnicos, ambientales y financieros, y que no se ha tomado ninguna decisión sobre la reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook) ni sobre la ubicación final de las estaciones a lo largo del recorrido.

Cualquier alternativa que se contemple en la ciudad capital será evaluada de manera integral y en coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil, Metro de Panamá, MOP, MiAmbiente, MEF y otras instituciones, gremios y actores relevantes.

Dada la magnitud del proyecto, que comprende aproximadamente 500 kilómetros, los estudios requieren más tiempo del esperado, pero se considera que garantizan decisiones responsables, transparentes y alineadas con estándares internacionales y buenas prácticas de planificación.

Gobierno aclara que no hay decisión sobre traslado del aeropuerto de Albrook

El Gobierno Nacional señaló este viernes que "aún no se han tomado decisiones" sobre la posible reubicación del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook.

La aclaración se da luego de que el secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, dijera que este…



August 22, 2025

La firma estadounidense AECOM, encargada del plan maestro, prevé entregar los resultados de ingeniería y diseño de la primera fase hasta Divisa en octubre de 2025. Paralelamente, se desarrollan otros estudios especializados:

LIDAR : levantamiento cartográfico preciso de topografía y territorio.

: levantamiento cartográfico preciso de topografía y territorio. Estudio de suelos : determinación de condiciones geotécnicas del trazado.

: determinación de condiciones geotécnicas del trazado. Estudio de Impacto Ambiental (Categoría III) : previsto para concluir en el primer trimestre de 2026.

: previsto para concluir en el primer trimestre de 2026. Estudios de mercado y modelo financiero integral: evaluando demanda de pasajeros y carga para definir viabilidad y etapas de implementación.

La Secretaría reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances, hallazgos y recomendaciones del proyecto, que busca generar un impacto económico, logístico y social significativo en Panamá, dentro de un marco de institucionalidad y rigor técnico.