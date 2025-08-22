CSS realiza megajornada de cirugías de cataratas en Las Tablas

Un total de 50 pacientes tendrán la oportunidad de mejorar su visión y calidad de vida durante la megajornada extraordinaria de cirugías de cataratas que llevará a cabo la Caja de Seguro Social ( CSS ) en la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas, del viernes 22 al domingo 24 de agosto.

Estas intervenciones forman parte de los esfuerzos de la CSS para reducir la mora quirúrgica histórica en procedimientos especializados, mediante jornadas extraordinarias que se desarrollan en fines de semana y días feriados.

Para esta jornada, tres cirujanos oftalmólogos se trasladarán desde la ciudad capital y se unirán al equipo médico de Los Santos, con el propósito de agilizar la atención a pacientes que llevan hasta tres años en espera y que provienen de diferentes comunidades de la provincia.

CSS realiza megajornada de cirugías de cataratas

Tres cirujanos oftalmólogos viajarán desde la ciudad capital para apoyar al equipo de Las Tablas durante esta megajornada, como parte del compromiso de la CSS de brindar atención oportuna y mejorar la calidad de vida de los asegurados. pic.twitter.com/Z6kdqCKkpZ — CSSPanama (@CSSPanama) August 22, 2025

Previo a las cirugías, los pacientes recibieron las evaluaciones y atenciones preoperatorias necesarias.

Esta “cataratón” está precedida por una jornada extraordinaria realizada el fin de semana pasado, donde se atendieron 48 pacientes de ortopedia, 84 de cardiología y 140 de oftalmología, incluyendo consultas y procedimientos relacionados con cataratas.

Desde enero hasta la fecha, la CSS ha beneficiado a más de 2,600 pacientes con cirugías de cataratas en jornadas regulares y extraordinarias a nivel nacional. La institución confirmó que continuará con este tipo de actividades en distintas regiones del país, con apoyo de equipos médicos especializados que viajan desde la capital.