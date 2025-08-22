La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo en La Chorrera tras recibir múltiples denuncias ciudadanas contra conductores de rutas internas.
ATTT sanciona a conductores de rutas internas en La Chorrera
Durante la inspección, los funcionarios decomisaron cajas de música instaladas en los vehículos y detectaron anomalías en materia de seguridad, que ponen en riesgo a los pasajeros.
La ATTT reiteró que este tipo de operativos busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de transporte público en beneficio de los usuarios.