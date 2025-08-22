Panamá Oeste Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 10:40

ATTT sanciona a conductores de rutas internas en La Chorrera

Inspectores de la ATTT decomisaron equipos de sonido y detectaron fallas de seguridad en buses de rutas internas en La Chorrera tras denuncias ciudadanas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo en La Chorrera tras recibir múltiples denuncias ciudadanas contra conductores de rutas internas.

Durante la inspección, los funcionarios decomisaron cajas de música instaladas en los vehículos y detectaron anomalías en materia de seguridad, que ponen en riesgo a los pasajeros.

La ATTT reiteró que este tipo de operativos busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de transporte público en beneficio de los usuarios.

