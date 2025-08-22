ATTT sanciona a conductores de rutas internas en La Chorrera

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) realizó un operativo en La Chorrera tras recibir múltiples denuncias ciudadanas contra conductores de rutas internas.

ATTT sanciona a conductores de rutas internas en La Chorrera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/josedlmar/status/1958910667689164902&partner=&hide_thread=false AHORA| La ATTT les cayó a conductores de rutas internas en La Chorrera tras varias denuncias ciudadanas. Inspectores decomisaron cajas de música y detectaron anomalías en materia de seguridad. pic.twitter.com/1jk3zvmLc7 — José Agustín Del Mar (@josedlmar) August 22, 2025

Durante la inspección, los funcionarios decomisaron cajas de música instaladas en los vehículos y detectaron anomalías en materia de seguridad, que ponen en riesgo a los pasajeros.

La ATTT reiteró que este tipo de operativos busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de transporte público en beneficio de los usuarios.